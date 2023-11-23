Осужденный за фейки про Российскую армию бывший депутат попал в колонию

Адвокат Бирюков: экс-депутата Яшина этапировали в ИК-3 в Сафоново

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан Минюстом России иностранным агентом), осужденного на 8,5 года заключения за фейки про Российскую армию, перевели в смоленскую колонию, где производят запчасти для автомобилей и сельхозтехники. Его адвокат Михаил Бирюков сообщил РИА Новости, что экс-политик доставлен в ИК-3 в Сафоново Смоленской области.

Он выразил надежду, что у Яшина будут нормальные отношения с руководством колонии и другими заключенными.

ИК-3 выпускает также продукцию культурно-бытового и хозяйственного назначения из металла и дерева, производит железобетонные блоки.

10 ноября сообщалось, что Яшина этапировали в СИЗО Смоленска.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы вынес ему приговор с запретом на протяжении четырех лет после отбывания наказания заниматься администрированием сайтов в интернете. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в отношении Яшина было возбуждено 13 июля. Свою вину он не признал.