Подтопленная станция московского метро попала на видео

В Москве на станции Петровско-Разумовская произошел потоп

На станции Петровско-Разумовская Московского метрополитена произошел потоп. Видеозапись с места происшествия разместил Telegram-канал «Осторожно, новости».

На попавших в сеть кадрах видно, как вода стекает по колонне. На платформе станции видны лужи. Сотрудники положили тряпки в местах скопления воды.

В сентябре затопило другую станцию — «Боровское шоссе». В июле из-за ливня в столице водой залило несколько станций метро.