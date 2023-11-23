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12:00, 23 ноября 2023Среда обитания

Подтопленная станция московского метро попала на видео

В Москве на станции Петровско-Разумовская произошел потоп

На станции Петровско-Разумовская Московского метрополитена произошел потоп. Видеозапись с места происшествия разместил Telegram-канал «Осторожно, новости».

На попавших в сеть кадрах видно, как вода стекает по колонне. На платформе станции видны лужи. Сотрудники положили тряпки в местах скопления воды.

В сентябре затопило другую станцию — «Боровское шоссе». В июле из-за ливня в столице водой залило несколько станций метро.

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      Виктория Клабукова
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