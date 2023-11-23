Российских атлетов заставили платить за проверку на связи с военными структурами

Российских спортсменов заставили платить за проверку на связи с ЦСКА и «Динамо»

Международные спортивные федерации заставляют российских атлетов платить за проверку на предмет связи с военными структурами. Об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев.

«Они проверяют через СМИ любые публичные связи с ЦСКА, "Динамо", участие в церемониях награждения, в соревнованиях и так далее», — рассказал Сенглеев. Он заявил, что в гимнастике это стоит 3 тысячи франков для спортсмена и 1,5 тысячи для персонала, в скалолазании — 5 тысяч франков, в стрельбе из лука — 750 евро.

«Мы видим, что международные федерации рассматривают все санкции против России как получение дополнительного дохода», — подчеркнул Сенглеев, назвав происходящее явной дискриминацией.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.