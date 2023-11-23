Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 40-летняя певица предстала в ванной комнате в укороченном белом топе на широких бретелях с глубоким декольте. При этом звезда натянула ткань изделия, демонстрируя частично обнаженную грудь. Кроме того, знаменитость также надела бюстгальтер бежевого цвета с поролоновыми чашками.

Помимо этого, Седокова распустила длинные волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках. «Кто он? Бывший, будущий, реальная любовь», — задала она вопрос подписчикам.

Ранее Седокова показала лицо без фильтров и раскрыла свой главный страх. 40-летняя певица записала в сторис видео (на момент написания новости оно было удалено), в котором рассказала, что месяц провела на съемках телепроекта «Последний герой».