Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:32, 23 ноября 2023Ценности

Седокова показала фигуру в откровенном наряде

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 40-летняя певица предстала в ванной комнате в укороченном белом топе на широких бретелях с глубоким декольте. При этом звезда натянула ткань изделия, демонстрируя частично обнаженную грудь. Кроме того, знаменитость также надела бюстгальтер бежевого цвета с поролоновыми чашками.

Помимо этого, Седокова распустила длинные волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках. «Кто он? Бывший, будущий, реальная любовь», — задала она вопрос подписчикам.

Ранее Седокова показала лицо без фильтров и раскрыла свой главный страх. 40-летняя певица записала в сторис видео (на момент написания новости оно было удалено), в котором рассказала, что месяц провела на съемках телепроекта «Последний герой».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «По бойцам бегают мыши по ночам» Жены российских мобилизованных потребовали вернуть мужей с СВО

      В российском регионе задержали владельца спрятанных под ЛЭП мешков с наркотиками

      Распространенное обезболивающее уничтожило раковые клетки

      Спецназ поймал подложивших бомбу под машину россиянина

      Назван срок передачи «Крымэнерго» в собственность республики

      Дачникам назвали цветы для посева в декабре

      Семенович снялась обнаженной

      Задержан бывший замглавы Ленинского района Подмосковья

      Пашинян встретился с послами ЕС

      Франция задействует 15 тысяч военных для охраны Олимпиады

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости