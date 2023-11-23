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16:59, 23 ноября 2023Наука и техника

Названо возможное назначение нового символа на российской военной технике

Военный эксперт Кнутов: новый символ на военной технике может говорить об округе

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Новый символ на российской военной технике в зоне украинского конфликта, вписанные друг в друга белые перевернутые треугольники, может использоваться для обозначения принадлежности части к военному округу. Такое предположение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Обычно подобная символика используется для обозначения принадлежности к какому-то военному округу, но по этому символу сложно что-то сказать. Может, это как раз говорит о принадлежности данной части к какому-то округу, принимающему участие в боевых действиях. Но это просто предположение», — уточнил Кнутов.

Ранее сообщалось, что на российской военной технике заметили новый необычный символ. Предположительно, треугольники появились между апрелем и августом 2023 года.

Предположительно, раньше на бронетрнаспортере, попавшем в объективы журналистов, были нанесены белые круги, используемые группой войск «Отважные».

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      Варвара Кошечкина
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