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01:25, 23 ноября 2023Мир

В Израиле озвучили сроки начала освобождения заложников из Газы

В Израиле заявили, что освобождение заложников из Газы начнется не ранее пятницы
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Naaman Omar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Процесс освобождения заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы. Переговоры по данному вопросу идут непрерывно, рассказал глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, пишет РИА Новости.

«Освобождение начнется не раньше пятницы в соответствии с первоначальными договоренностями», — уточнил Ханегби.

22 ноября стало известно, что МИД Катара сообщило о заключении договоренности палестинским движением ХАМАС и Израилем о четырехдневной гуманитарной паузе в секторе Газа. Как уточнялось, о времени старта гуманитарной паузы объявят в течение суток. В МИД Катара также допустили, что она может продлиться дольше, чем было оговорено.

До этого ХАМАС подтвердило договоренность с Израилем о временном перемирии и освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных.

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что заключенное между Израилем и ХАМАС соглашение об освобождении части заложников и паузе в боевых действиях станет важным шагом на пути к деэскалации конфликта в секторе Газа.

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      Марина Совина
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