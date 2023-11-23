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18:20, 23 ноября 2023Спорт

Туктамышева объяснила фотосессию в свадебном платье

Туктамышева заявила, что платье для фотосессии не показалось ей свадебным

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила фотосессию в свадебном платье. Ее слова приводит «Фонтанка».

Спортсменка отметила, что платье показалось ей очень красивым. По ее мнению, оно не было похоже на свадебное. «Я даже об этом не думала. Моя голова сейчас к этому не готова и этого не желает», — подчеркнула 26-летняя Туктамышева.

18 октября сообщалось, что Туктамышева хочет сделать паузу в соревнованиях в сезоне-2023/2024. Она пояснила, что хочет заняться собой и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряной призеркой. Также на ее счету медали всех достоинств командных чемпионатов планеты.

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      Анастасия Борисова
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