Туктамышева: не стала бы отказываться от выступления под нейтральным флагом

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о выступлении под нейтральным флагом. Интервью со спортсменкой доступно на YouTube-канале Fontanka Ru.

«Думаю, если бы федерация отправила своих спортсменов под нейтральным флагом, если бы такая возможность была допустима, я бы точно не стала отказываться», — заявила фигуристка. Она отметила, что очень любит атмосферу соревнований за рубежом.

22 октября Туктамышева объявила, что приняла решение взять паузу в спортивной карьере. 26-летняя фигуристка пропустит сезон-2023/2024. «Буду проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами», — рассказала она.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряной призеркой. Также на ее счету медали всех достоинств командных чемпионатов планеты.