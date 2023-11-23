Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:12, 23 ноября 2023Мир

ХАМАС сообщило об уничтожении 33 единиц военной техники Израиля

В ХАМАС заявили об уничтожении 33 единиц техники Израиля за последние 72 часа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Представитель вооруженного крыла палестинского движения ХАМАС, бригад «Аль-Кассам», Абу Убайда рассказал об уничтожении бойцами движения в секторе Газа 33 единиц израильской военной техники за последние 72 часа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его словам, за три дня ХАМАС провело ряд операций, в ходе которых были ликвидированы израильские военные, а также нанесли минометные и ракетные удары по позициям вооруженных сил еврейского государства. Он уточнил, что в общей сложности с начала проведения Израилем наземных операций в Газе было уничтожено 335 единиц израильской техники.

Ранее Убайда призвал к эскалации на всей территории Западного берега реки Иордан и на «всех фронтах сопротивления» с еврейским государством.

Его обращение вышло накануне анонсированного гуманитарного перемирия между ХАМАС и Армией обороны Израиля, которое должно начаться утром 24 ноября. Огонь в секторе Газа должен прекратиться на четыре дня.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      300 лет назад в океане затонул корабль с крупнейшим кладом в истории человечества. Как сегодня за него идет борьба?

      Украина упростила ввоз западной военной техники

      На Украине призвали Зеленского решить вопрос границы с Польшей

      Трамп заявил о нахождении США в аду

      Израильские войска останутся в Газе во время прекращения огня

      Футболист ЦСКА рассказал о зарплате в 10 тысяч рублей

      Путин поздравил сборную России с победой в международной олимпиаде по астрономии

      В США признали неготовность ВСУ защитить Киев

      Эстония высказалась о закрытии КПП на границе с Россией

      В США предупредили о катастрофе для Украины из-за массового дезертирства в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости