ХАМАС сообщило об уничтожении 33 единиц военной техники Израиля

В ХАМАС заявили об уничтожении 33 единиц техники Израиля за последние 72 часа

Представитель вооруженного крыла палестинского движения ХАМАС, бригад «Аль-Кассам», Абу Убайда рассказал об уничтожении бойцами движения в секторе Газа 33 единиц израильской военной техники за последние 72 часа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его словам, за три дня ХАМАС провело ряд операций, в ходе которых были ликвидированы израильские военные, а также нанесли минометные и ракетные удары по позициям вооруженных сил еврейского государства. Он уточнил, что в общей сложности с начала проведения Израилем наземных операций в Газе было уничтожено 335 единиц израильской техники.

Ранее Убайда призвал к эскалации на всей территории Западного берега реки Иордан и на «всех фронтах сопротивления» с еврейским государством.

Его обращение вышло накануне анонсированного гуманитарного перемирия между ХАМАС и Армией обороны Израиля, которое должно начаться утром 24 ноября. Огонь в секторе Газа должен прекратиться на четыре дня.