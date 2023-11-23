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16:37, 23 ноября 2023Моя страна

В Домбае собрались построить ряд коммунальных и социальных объектов

В Домбае построят коммунальные объекты с помощью «Инфраструктурного меню»

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Ряд социальных и коммунальных объектов собираются построить в Карачаево-Черкесии с помощью федерального проекта «Инфраструктурное меню». Об этом написал глава республики Рашид Темрезов у себя в Telegram-канале.

«Планируем в Карачаево-Черкесии построить социальные объекты, объекты коммунальной инфраструктуры в Домбае, реконструировать системы теплоснабжения и водоснабжения», — сообщил Темрезов.

Более того, по его словам, с помощью проекта КЧР планирует приобрести 19 пассажирских автобусов.

Ранее в ноябре стало известно, что регионом России с самым быстрорастущим туристическим потоком второй год подряд становится Дагестан. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

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