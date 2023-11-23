В Домбае собрались построить ряд коммунальных и социальных объектов

В Домбае построят коммунальные объекты с помощью «Инфраструктурного меню»

Ряд социальных и коммунальных объектов собираются построить в Карачаево-Черкесии с помощью федерального проекта «Инфраструктурное меню». Об этом написал глава республики Рашид Темрезов у себя в Telegram-канале.

«Планируем в Карачаево-Черкесии построить социальные объекты, объекты коммунальной инфраструктуры в Домбае, реконструировать системы теплоснабжения и водоснабжения», — сообщил Темрезов.

Более того, по его словам, с помощью проекта КЧР планирует приобрести 19 пассажирских автобусов.

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