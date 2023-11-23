В ЕС допустили финансовую помощь Венгрии

Bloomberg: ЕС намерен выделить Венгрии до 1 млрд евро на восстановление страны

Европейский союз (ЕС) намерен выделить Венгрии финансовую помощь в размере до одного миллиарда евро на восстановление страны. Об этом допущении сообщили лица, знакомые с вопросом, передает Bloomberg.

Европейская комиссия (ЕК) завершает оценку плана восстановления Будапешта после пандемии и энергетического кризиса, сказано в материале. Как только министры финансов ЕС одобрят решение, венгерское правительство сможет получить доступ к 20 процентам от дополнительной суммы в 3,9 миллиарда евро в виде кредитов и 0,7 миллиарда евро в виде грантов, запрошенных для финансирования REPowerEU.

Отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан развернул масштабную антирекламу председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Кроме того, он стремится получить широкие полномочия для пресечения попыток иностранного влияния на политику страны.

Помимо этого, Орбан продолжает подвергать сомнению некоторые решения блока в области миграции и призывает к всестороннему обсуждению эффективности и устойчивости существующей стратегии Евросоюза в отношении Украины, которую он назвал неэффективной.

Ранее премьер Венгрии потребовал пересмотреть политику ЕС в отношении Киева. Отмечается, что Будапешт может применить право вето для блокировки финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.