В МИД назвали еще один предлог Запада для введения санкций против России

МИД: Запад вводит санкции против РФ под предлогом борьбы с изменением климата

На Западе появилась тенденция вводить санкций против России под предлогом борьбы с изменением климата, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Об этом пишет РИА Новости.

«Наметилась опасная тенденция введения торговых ограничений под предлогом борьбы с изменением климата», — сказал Биричевский на круглом столе в Совете Федерации.

Он отметил, что еще три-четыре года назад страны Запада сотрудничали с Россией по теме изменения климата, но сейчас «отрезают и от этого».

Всего же, по словам Биричевского, число введенных против России санкций уже превысило 17,5 тысячи.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в случае антироссийских санкций частично срабатывает эффект бумеранга, поскольку страдают сами европейцы, а Россия с санкциями успешно справилась.

В Евросоюзе (ЕС) же признали сложность согласования нового пакета антироссийских санкций. Как отметил источник одного из государств из Совета ЕС, согласование 12-го пакета займет длительное время. Туда хотят включить жесткие меры для недопущения обхода Россией ограничений через третьи страны. Также блок в сотрудничестве со странами G7 намерен лишить Россию доходов от торговли алмазами со странами Европы.