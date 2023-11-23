Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:04, 23 ноября 2023Среда обитания

В Северной Корее сбросили радиоактивную воду с ядерного реактора

Гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил о сбросе воды с ядерного реактора в КНДР

Фото: DigitalGlobe / Getty Images

На одном из ключевых ядерных комплексов Северной Кореи в Йонбе произошел сильный отток воды в нелегководном реакторе (LWR). Об этом гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил Совету управляющих агентством.

Гросси рассказал, что на реакторе и вблизи него наблюдался повышенный уровень активности, а сильный сброс воды из системы охлаждения фиксировался с октября. Наблюдения подтверждают, что реактор введен в эксплуатацию.

По его словам, крупнейший ядерный полигон в стране Пунгери по-прежнему готов к проведению нового ядерного испытания.

Материалы по теме:
Человечество рискует потерять шампанское и просекко. Когда и почему люди останутся без популярного алкоголя?
Человечество рискует потерять шампанское и просекко.Когда и почему люди останутся без популярного алкоголя?
5 сентября 2023
Целые страны уходят под воду. Все началось с крошечного государства в Тихом океане. Кто утонет следующим?
Целые страны уходят под воду.Все началось с крошечного государства в Тихом океане. Кто утонет следующим?
3 октября 2023

Гросси напомнил, что продолжение ядерной программы КНДР противоречит резолюциям Совета безопасности ООН. Он призвал Пхеньян соблюдать требования Совбеза и сотрудничать с агентством для реализации соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Ранее во время третьего этапа сброса жидкости с атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии в воду попало почти восемь тысяч тонн воды. Четвертый этап сброса воды с АЭС планируется начать после Нового года. В море рассчитывают сбросить 31,2 тысячи тонн воды.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ поймала украинского агента. Он готовил теракт против российского офицера и маскировался под курьера

      12-летний мальчик попал в больницу с отравлением спиртом в Подмосковье

      На границе России с Финляндией образовалась километровая очередь из фур

      В российских пельменях нашли кишечную палочку и сальмонеллу

      Китаю стало сложнее покупать нефть у Венесуэлы после снятия санкций США

      Врач назвал россиянкам опасные последствия пластики груди

      Полиция ФРГ провела обыски по делу о планировавших госпереворот Reichsbürger

      Российским туристам раскрыли последствия вступления Кипра в Шенген

      Ле Пен указала на массовое недовольство европейцев миграционной политикой

      Российский регион обстреляли со стороны Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости