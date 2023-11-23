В Северной Корее сбросили радиоактивную воду с ядерного реактора

Гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил о сбросе воды с ядерного реактора в КНДР

На одном из ключевых ядерных комплексов Северной Кореи в Йонбе произошел сильный отток воды в нелегководном реакторе (LWR). Об этом гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил Совету управляющих агентством.

Гросси рассказал, что на реакторе и вблизи него наблюдался повышенный уровень активности, а сильный сброс воды из системы охлаждения фиксировался с октября. Наблюдения подтверждают, что реактор введен в эксплуатацию.

По его словам, крупнейший ядерный полигон в стране Пунгери по-прежнему готов к проведению нового ядерного испытания.

Гросси напомнил, что продолжение ядерной программы КНДР противоречит резолюциям Совета безопасности ООН. Он призвал Пхеньян соблюдать требования Совбеза и сотрудничать с агентством для реализации соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Ранее во время третьего этапа сброса жидкости с атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии в воду попало почти восемь тысяч тонн воды. Четвертый этап сброса воды с АЭС планируется начать после Нового года. В море рассчитывают сбросить 31,2 тысячи тонн воды.