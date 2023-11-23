В США рассказали о влиянии Ка-52 на ситуацию на фронте

BI: российские вертолеты Ка-52 и Ми-28 стали головной болью для ВСУ

Российские ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28, которые применяют в ходе специальной военной операции, стали головной болью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). О влиянии вертолетов на ситуацию на фронте рассказали в публикации американского издания Business Insider (BI).

Издание ссылается на украинского блогера и офицера запаса, который отметил, что многочисленные Ка-52 и Ми-28 представляют «значительную угрозу» для ВСУ вдоль всей линии фронта. По его словам, российские вертолеты применяют противотанковые ракеты большой дальности, позволяющие Ми-28 и Ка-52 действовать за пределами досягаемости украинских систем противовоздушной обороны малой дальности.

С этой оценкой согласился старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли, который назвал вертолеты «серьезной проблемой» для ВСУ. «Российские вертолеты Ка-52 оказались головной болью для украинских войск во время летнего контрнаступления на юге», — резюмирует издание.

Ранее в ноябре концерн «Калашников» сообщил о досрочном выполнении гособоронзаказа 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет «Вихрь-1», которые входят в арсенал Ка-52.

В июле в Минобороны Британии заявили, что Ка-52 и его модернизированная версия Ка-52М, несущая ракеты «Изделие 305», представляют серьезную угрозу ВСУ.