Во время выступления Пашиняна на заседании правительства отключился свет

News.am: во время выступления Пашиняна на заседании в Армении отключился свет

Во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства отключилось электричество. Об этом сообщает News.am.

Заседание транслировали телеканалы. На записи видно, как Пашинян произносит речь, и в это время на несколько секунд в зале полностью гаснет свет.

«Это то, о чем я говорил с вами, господин [министр территориального управления и инфраструктур Гнел] Саносян, сегодня я на эту тему говорил и с руководителем аппарата. В Армении мы поднимаем вопрос качества электроэнергии и при этом непоследовательны. Сколько можно постоянно давать поручения по одному и тому же вопросу?» — задал вопрос премьер-министр.

Пашинян также возмутился тем, что в Армении электричество «плохого качества, и в этом здании тоже». «В рабочих кабинетах свет мигает, и нет ничего удивительного в том, что электричество отключается», — посетовал он.

Ранее Никол Пашинян отказался от участия в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое проходит 23 ноября в Минске. При этом, как сообщил заместитель главы МИД Армении Мнацакан Сафарян, Ереван не планирует покидать ОДКБ и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).