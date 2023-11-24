С бывшего губернатора российского региона потребовали почти 10 миллиардов рублей

Генпрокуратура подала иск об изъятии 9,9 млрд руб. у экс-губернатора Белозерцева

Генпрокуратура России подала в суд иск об изъятии в доход государства почти десяти миллиардов рублей с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Ответчиками по иску также выступают глава фармкомпании «Биотэк» Борис Шпигель и другие фигуранты дела о даче взяток экс-губернатору.

В прокуратуре считают, что данная сумма была получена ими в результате коррупционных преступлений, поэтому подлежит конфискации. Иск рассмотрит Октябрьский районный суд Пензы.

В настоящее время Белозерцева, Шпигеля и остальных судят на территории московского СИЗО «Матросская тишина». Выездное заседание проводит Измайловский суд столицы, которому Верховный суд России передал коррупционное дело для рассмотрения по существу.

По данным следствия, с июня 2019-го по сентябрь 2020 года губернатору было передано 30 миллионов рублей в виде денег, имущества и услуг. В частности, в 2020 году супруги Шпигель подарили Белозерцеву часы Breguet стоимостью 5,7 миллиона рублей за покровительство фармбизнесу.

Также Белозерцева обвиняют в незаконном хранении в подсобке служебного кабинета пистолета Макарова, пригодного к стрельбе, и 96 патронов к нему.