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19:06, 24 ноября 2023Наука и техника

Европа заменила российский прибор на марсоходе ExoMars

Марсоход Rosalind Franklin вместо российского прибора получит британский

Фото: Antonio Calanni / AP

Марсоход Rosalind Franklin не состоявшейся миссии ExoMars-2022 вместо российского спектрометра получит британский. Об этом со ссылкой на Министерство науки, инноваций и технологий Соединенного Королевства сообщает ТАСС.

Британское оборудование получило название Enfys, что в переводе с валлийского означает «радуга». Созданием прибора занимается команда специалистов из Университета Аберистуита в Уэльсе. На разработку оборудования британское министерство выделит 13,4 миллиона долларов.

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В июле 2022 года генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества организации с госкорпорацией «Роскосмос» по программе ExoMars-2022.

Европейско-российская миссия ExoMars предназначалась для поиска следов внеземной жизни на Марсе с орбиты и с поверхности планеты. Первый этап программы — ExoMars-2016 — был запущен в 2016 году. Для второго этапа программы — ExoMars-2022 — Россия предоставляла ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года.

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      Иван Потапов
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