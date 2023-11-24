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19:09, 24 ноября 2023Спорт

Фетисов оценил денежные требования международных федераций к россиянам

Фетисов о проверке россиян на предмет связи с военными: надо их послать подальше

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил то, что международные спортивные федерации заставляют российских атлетов платить за проверку на предмет связи с военными структурами. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Надо их послать подальше. Мне кажется, бессмысленно уже с ними разговаривать. Потом они еще что-нибудь попросят», — заявил Фетисов. Он посчитал, что нужно развивать внутренний спорт и поднять уровень соревновательности внутри страны.

23 ноября генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев рассказал, что международные спортивные федерации проверяют через СМИ любые связи с ЦСКА и «Динамо». Он заявил, что в гимнастике это стоит три тысячи франков для спортсмена и 1,5 тысячи для персонала, в скалолазании — пять тысяч франков, в стрельбе из лука — 750 евро.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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      Анастасия Борисова
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