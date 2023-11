Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: шеф Пентагона Остин не понимает ситуацию на Украине

Заявление шефа Пентагона Ллойда Остина об отсутствии у США «волшебной палочки» для Украины свидетельствует о том, что он не имеет никакого представления о ситуации на поле боя. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на своем сайте A son of the new American revolution.

По его словам, глава американского ведомства не понимает, что украинская армия слаба и неспособна продолжать воевать. Джонсон полагает, что солдаты недостаточно подготовлены и у них нет опытных командиров. Помимо этого, отметил он, военным не хватает навыков и знаний для эффективного применения западного оружия.

«Фактически, даже если бы Украина располагала боеспособными войсками и достаточными запасами этих систем вооружения, ей не хватало военной мощи, чтобы победить Россию на поле боя», — заключил экс-аналитик ЦРУ.

Ранее Остин предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что у США нет «волшебной палочки», которая помогла бы ему в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что успехи украинских военных на поле боя зависят их способности использовать различные виды поставляемого западными союзниками оружия для достижения нужного эффекта.