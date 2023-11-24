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11:04, 24 ноября 2023Россия

В Госдуме поддержали идею о выходном для россиян в чрезвычайной ситуации

Депутат Цунаева поддержала идею о выходном для россиян в чрезвычайной ситуации

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева поддержала предложение МЧС предоставлять оплачиваемый выходной россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Своим мнением парламентарий поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что эту инициативу можно рассмотреть. В любом случае граждане у нас работают, и это нужно обсуждать с работодателями. Но мне представляется, что в такой ситуации любой работодатель пойдет навстречу и предоставит возможность гражданину, попавшему в тяжелую ситуацию, решить свои вопросы», — заявила она.

По словам Цунаевой, предложение МЧС — это правильная история, но его необходимо рассмотреть, чтобы все было в нормативном поле.

«То, что таких граждан нужно поддерживать, это однозначно, и не только одним выходным и пятидневным отпуском. Потому что отпуск может быть через год, например, после случившейся чрезвычайной ситуации, а человеку прямо сейчас нужно восстанавливать документы. Поэтому здесь нужно посмотреть, как лучше сделать», — заключила депутат.

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Ранее МЧС России предложило давать дополнительный выходной людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, например, в случае стихийных бедствий или техногенных аварий. Отмечается, что свободное время необходимо россиянам для решения семейно-бытовых вопросов, восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности. В связи с этим МЧС считает, что гражданам следует предоставить дополнительный выходной день с сохранением средней зарплаты и неоплачиваемый отпуск на срок до пяти дней.

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      Алена Шевченко
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