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14:59, 24 ноября 2023Экономика

Россиян предупредили об ускорении инфляции

Экономист НИУ ВШЭ Бессонов: прогноз инфляции в 7,5 % излишне оптимистичен

Фото: Unsplash

Прогнозируемый уровень инфляции в России в 7,5 процента — «излишне оптимистичный», годовой показатель составит порядка восьми процентов. Об ускорении роста цен россиян предупредил начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли «Центра развития» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам Бессонова, инфляция начала ускоряться еще в июне, и россияне живут в новой реальности уже несколько месяцев. До этого показатель был аномально низким.

«Если смотреть по этой тенденции, то это 10-12 процентов в годовом выражении. То есть это не вопрос прошлой или позапрошлой недели. Мы уже несколько месяцев живем в новой инфляционной реальности. Кстати, то, что Центробанк среагировал повышением ключевой ставки — это уже есть отражение понимания коллегами из Банка России этой новой реальности», — пояснил эксперт.

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Первый зампред правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов усомнился в возможности Банка России справиться с инфляцией и удержать рост цен в заявленных значениях. Он сравнил эту борьбу с битвой при Ватерлоо и заявил, что желаемый уровень в 4-4,5 процента потребует от регулятора задействовать «все умения и способности, явные и скрытые инструменты, прямые и непрямые».

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что без ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка и повышения ключевой ставки разгон инфляции в России станет неизбежным. Ускорение темпов роста потребительских цен ударит по финансовому положению граждан, предупредил он.

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      Вячеслав Агапов
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