Япония заявила о фиксации предполагаемого спутника КНДР на орбите Земли

Минобороны Японии зафиксировало на орбите Земли предполагаемый спутник КНДР

Минобороны Японии зафиксировало на орбите Земли объект, который предположительно является спутником КНДР. Об этом рассказал министр обороны страны Минору Кихара, пишет ТАСС.

Он не стал давать оценку тому, был ли успешным запуск северокорейского спутника. «Мы подтвердили, что некий объект движется по орбите Земли», — подчеркнул он.

Северная Корея в ночь на четверг, 23 ноября, запустила баллистическую ракету неустановленного типа в сторону Японского моря. Пуск баллистической ракеты состоялся в среду в 23:05 (17:05 по московскому времени) из района аэродрома Сунан недалеко от Пхеньяна. Южнокорейские и американские разведывательные службы проводят анализ запуска.

Также КНДР провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22:43 (16:43 по московскому времени) во вторник, 21 ноября.

