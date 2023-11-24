В Москве рекордно низкое атмосферное давление. Кто от этого пострадает и как его пережить?

Терапевт Савельева: чтобы пережить скачки давления, нужно правильно отдыхать

При изменении атмосферного или барометрического давления у метеочувствительных людей может возникать головная боль, мигрень и другие неприятные симптомы, рассказала профессор, медицинский директор сети клиник Medical On Group Светлана Каневская. В беседе с «Лентой.ру» на фоне новостей о рекордно низком атмосферном давлении в Москве она и старший терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева назвали способы пережить скачки давления с минимальным вредом для здоровья, в частности, призвали правильно отдыхать и заниматься физической активностью.

Каневская объяснила, что изменения атмосферного давления влияют на организм несколькими способами. При этом некоторые люди, например, те, у кого есть артрит, могут быть более чувствительны к изменениям погоды. Чаще всего у метеочувствительных людей при перепадах атмосферного давления появляется головная боль. Иногда у них может колебаться кровяное давление.

Низкое барометрическое давление усугубляет боли в суставах, так как расширяет внутренние полости в теле. Это в свою очередь увеличивает давление на нервные окончания, вызывая боль Светлана Каневская профессор

Говоря о том, как справиться с симптомами плохого самочувствия, вызванного перепадами давления, профессор призвала людей с мигренями не терпеть головную боль, а принимать обезболивающие средства. «При гипертонии следует измерять давление и корректировать дозы применяемых лекарств. При болях в суставах необходимо использовать местные обезболивающие средства и делать массаж», — рассказала врач.

Терапевт Савельева добавила, что при любых значительных изменениях погоды необходимо полноценно отдыхать, в частности, спать не менее восьми часов в сутки. Причем ложиться и вставать нужно вовремя, не засиживаясь допоздна вечером и не проводя много времени в постели утром.

Питание должно быть сбалансированным и равномерно распределенным в течение дня. Обязательно завтракайте, полноценно обедайте и ужинайте. От соленого, жирного, острого, алкоголя пока лучше отказаться. Поддерживайте водный баланс. Употребляйте не менее полутора литров воды в день, забыв про бодрящие напитки Олеся Савельева терапевт

«По возможности занимайтесь доступными видами физической активности: плаванием, йогой, скандинавской ходьбой. При объективном ухудшении состояния обратитесь к врачу. Однако не стоит постоянно следить за геомагнитной обстановкой: самовнушение тоже может негативно влиять на здоровье», — рекомендовала напоследок Савельева.

Ранее стало известно, что атмосферное давление в Москве побило 50-летний рекорд. Утром 24 ноября показатели барометров составили 719,7 миллиметра ртутного столба, этот показатель ниже зафиксированного в 1973 году минимума.