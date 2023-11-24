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00:42, 24 ноября 2023Мир

Ливия выступила против создания иностранных военных баз в стране

Спикер парламента Салех: Ливия против появления в стране иностранных военных баз

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Спикер Палаты представителей (парламента) Ливии Агила Салех заявил, что выступает против создания на территории страны иностранных военных баз. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, власти Ливии отвергают создание любой иностранной военной базы в стране. «Мы сами можем защитить нашу страну», — подчеркнул он. Салех добавил, что приемлемым для Ливии является лишь обмен опытом и военно-техническое сотрудничество с другими странами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что англосаксы подталкивают Ближний Восток к большой войне. Избранная Западом линия поведения провоцирует террористические проявления и усугубляет миграционный кризис, отметил министр. Помимо Сирии, Ливии и Ирака, подобной стратегии Запад придерживается и в отношении Украины, подчеркнул глава МИД России.

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      Марина Совина
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