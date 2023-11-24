Раскрыт потенциальный способ продлить жизнь

Cell Metabolism: сокращение изолейцина продлило жизнь мышей

Ученые Университета Висконсин-Мэдисон раскрыли новый потенциальный способ продлить жизнь. Показано, что сокращение употребляемого количества аминокислоты, называемой изолейцином, улучшает здоровье мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Предыдущее исследование показало, что жители Висконсина с более высокими показателями индекса массы тела, как правило, потребляют больше незаменимой аминокислоты изолейцина, которая в больших количествах содержится в яйцах, молочных продуктах, соевом белке и во многих видах мяса.

В ходе новой работы ученые давали трансгенным мышам сбалансированный корм, корм с низким содержанием аминокислот или корм с меньшим на две трети содержанием изолейцина. В последнем случае мыши избавились от ожирения, в то время как мыши, употреблявшие корм с низким уровнем аминокислот, сначала потеряли вес, однако затем снова его набрали.

Мыши на диете с низким содержанием изолейцина жили дольше — самцы в среднем на 33 процента, а самки на 7 процентов. Кроме того, при учете 26 показателей здоровья, включая оценку мышечной силы и выносливости, использования хвоста и даже выпадения волос, ученые выяснили, что мыши в этой группе были в гораздо лучшей форме в течение всей своей продолжительной жизни. Риск развития опухолей был также ниже в этой группе.

Метаболизм пищевых аминокислот связан с геном mTOR, который, по-видимому, является рычагом процесса старения у мышей и других животных, а также с гормоном, который управляет реакцией организма на холод и считается потенциальной мишенью для препаратов от диабета.

Ученые подчеркивают, что изолейцин является жизненно важной аминокислотой и его нельзя исключать из рациона. В то же время предыдущие исследования показали, что люди с ожирением, по-видимому, употребляют избыток изолейцина и выбор более здоровой пищи способствует умеренному уровню этой аминокислоты в организме.