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10:43, 24 ноября 2023Ценности

Седокова снялась без бюстгальтера на новом фото

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась без нижнего белья на новом фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 40-летняя исполнительница предстала в косметологическом кабинете около медицинской кушетки в одноразовых трусах, демонстрируя частично обнаженное тело. При этом на кадре видно, что звезда отказалась от бюстгальтера, прикрыв оголенную грудь руками.

Среди прочего, знаменитость распустила длинные волосы, завитые в крупные локоны. Вдобавок на фото также присутствовала собака Седоковой. «Мы с Марусей ходили по моим делам», — пояснила она.

Ранее в ноябре Седокова показала фигуру в откровенном наряде. На размещенном снимке певица предстала в ванной комнате в укороченном белом топе на широких бретелях с глубоким декольте.

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      Екатерина Ештокина
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