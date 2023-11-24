В России объяснили растущее число готовых на уступку территорий украинцев

Депутат Журова связала согласие украинцев на уступки с желанием попасть в ЕС

Увеличение количества граждан Украины, готовых пойти на территориальные уступки, связано с желанием попасть в Евросоюз. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Если Украина захочет вступить в Евросоюз, а одно из условий будет подписание мирного соглашения [с Россией], то всем понятно, что мирное соглашение может быть подписано только с мирными уступками. Граждане Украины это прекрасно понимают», — считает Журова.

По словам парламентария, в противном случае Украина никогда не окажется в Европейском союзе.

«Евросоюзу не нужна территория, которая находится в конфликте. Они их не возьмут до того момента, пока этот конфликт не закончится», — заключила она.

Ранее американские журналисты проанализировали опросы среди граждан Украины о ходе конфликта с Россией. Об этом написало агентство Bloomberg. Согласно данным авторов, часть украинцев выразили готовность пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. В публикации подчеркивается, что за год для Украины ситуация в зоне военных действий почти не изменилась. Поддержка западных стран Киеву также не помогает, заключили журналисты.

