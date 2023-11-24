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22:05, 24 ноября 2023Спорт

Трусова объяснила занятия стрип-пластикой

Фигуристка Александра Трусова отказалась считать занятия стрип-пластикой пошлыми
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Yohei Osada / globallookpress.com

Российская фигуристка Александра Трусова в интервью YouTube-каналу Евгении Медведевой объяснила занятия стрип-пластикой.

«Мне очень нравится, это очень женственно. Сейчас я занимаюсь этим периодами. Я танцую, мы снимаем видео, потом я прекращаю на время. Потом находится время, и я опять танцую», — заявила 19-летняя спортсменка. Она отказалась считать эти занятия пошлыми.

В апреле 2022 года стало известно, что стрип-пластикой занимается и другая российская фигуристка — Медведева. 24-летняя спортсменка допустила совместный танец с Трусовой.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр-2022 в Пекине. На турнире она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. На счету фигуристки также бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы. Она не выступала на соревнованиях с ноября 2022-го.

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      Анастасия Борисова
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