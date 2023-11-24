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17:58, 24 ноября 2023Спорт

Трусова пожаловалась на учебу в МГУ

Трусова пожаловалась на слишком большой список книг по русской литературе в МГУ

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Российская фигуристка Александра Трусова в интервью YouTube-каналу Евгении Медведевой пожаловалась на учебу на факультете журналистики МГУ.

Спортсменка отметила, что получила список книг по русской литературе в МГУ, которые нужно прочитать за полгода, и назвала его очень большим. «Я пока ни разу не смогла список за раз прочитать. Я посмотрела и думаю: м-м-м. Книги, которые нравятся мне, если я погрузилась, то буду читать, но начать мне сложно», — рассказала она.

30 августа стало известно, что Трусова пропустит сезон-2023/24. Среди причин, по которым она приняла такое решение, называлось отсутствие международных стартов и, как следствие, мотивации, а также спорное судейство на внутренних турнирах, состояние здоровья и занятость в шоу.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр-2022 в Пекине. На турнире она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. На счету фигуристки также бронза чемпионата мира и две бронзовые медали первенства Европы. Она не выступала на соревнованиях с ноября 2022-го.

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      Анастасия Борисова
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