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07:00, 24 ноября 2023Забота о себе

В секс-игрушках нашли вызывающие диабет и гормональные сбои вещества

Фото: Unsplash

Американские исследователи нашли в секс-игрушках опасное превышение химических веществ, которые способны вызвать у человека нарушения метаболизма, иммунной системы и другие проблемы со здоровьем. Соответствующие выводы опубликованы в журнале Risk Analysis.

Исследователи проанализировали состав четырех типов секс-игрушек: внешних вибраторов, двойных вибраторов, бусин и анальных игрушек. Во всех из них было обнаружено превышение допустимых норм содержания фталатов и других компонентов микропластика. Максимальное содержание вредных веществ найдено в анальных игрушках, далее следуют бусины и вибраторы для двойного проникновения. Наименьшее же количество канцерогенов нашли во внешних вибраторах.

Ведущий автор исследования Джоана Сайп отметила, что при попадании в кровоток частицы микропластика способны вызывать серьезные гормональные сбои, провоцировать развитие диабета и других заболеваний. «Хотя влияние фталатов на здоровье полностью не изучено, известно, что некоторые из них провоцируют репродуктивные, онтогенетические и канцерогенные эффекты, нацеленные на работу печени, семенников, матки, яичников и щитовидной железы», — отметила Сайп. Кроме того, по ее словам, химические вещества в пластике негативно влияют на развитие ребенка, если женщина беременна.

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Ранее эксперт в индустрии интимных товаров Виктория Никифорова предупредила, что секс-игрушки из некачественного пластика вредны для здоровья. По ее мнению, более безопасными вариантами являются товары для взрослых из медицинского силикона, закаленного стекла, металла или дерева.

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      Екатерина Улитина
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