Назван способ борьбы с выгоранием монитора

Digital Trends: выгорание монитора замедлится при полноэкранном режиме

Специалисты фирмы RTINGS проверили, насколько качественно современные игровые мониторы защищены от выгорания пикселей. Об этом сообщает издание Digital Trends

В ходе долгосрочного тестирования эксперты включали мониторы и демонстрировали на них картинку при максимальной яркости. В тесте использовали модели Dell Alienware AW3423DWF, LG 27GR95QE-B и Samsung Odyssey OLED G8. Авторы отметили, что по результатам теста пиксели на экранах выгорели незначительно.

В материале говорится, что после 700 часов непрерывного проигрывания телеканалов на максимальной яркости в формате 16:9 в центральной части экрана появились следы износа. Однако специалисты подчеркнули, что они незаметны невооруженным глазом. Также авторы назвали способ замедлить выгорание мониторов — с этим недостатком можно бороться, если чаще использовать полноэкранный режим.

Специалисты отметили, что при полноэкранном режиме пиксели на экране мониторах выгорают равномерно. Также в материале говорится, что в большинстве случаев выгорание пикселей сложно обнаружить даже спустя годы использования девайса.

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