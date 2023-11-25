Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:52, 25 ноября 2023Наука и техника

Назван способ борьбы с выгоранием монитора

Digital Trends: выгорание монитора замедлится при полноэкранном режиме

Фото: Oğuzhan Akdoğan / Unsplash

Специалисты фирмы RTINGS проверили, насколько качественно современные игровые мониторы защищены от выгорания пикселей. Об этом сообщает издание Digital Trends

В ходе долгосрочного тестирования эксперты включали мониторы и демонстрировали на них картинку при максимальной яркости. В тесте использовали модели Dell Alienware AW3423DWF, LG 27GR95QE-B и Samsung Odyssey OLED G8. Авторы отметили, что по результатам теста пиксели на экранах выгорели незначительно.

В материале говорится, что после 700 часов непрерывного проигрывания телеканалов на максимальной яркости в формате 16:9 в центральной части экрана появились следы износа. Однако специалисты подчеркнули, что они незаметны невооруженным глазом. Также авторы назвали способ замедлить выгорание мониторов — с этим недостатком можно бороться, если чаще использовать полноэкранный режим.

Специалисты отметили, что при полноэкранном режиме пиксели на экране мониторах выгорают равномерно. Также в материале говорится, что в большинстве случаев выгорание пикселей сложно обнаружить даже спустя годы использования девайса.

В конце ноября журналисты издания PC Gamer перечислили самые важные видеоигры в истории человечества. В список попали Doom, Quake, Fallout, Half-Life 2, World of Warcraft, Minecraft, Plants vs Zombies, «Ведьмак 3», PUBG и Disco Elysium.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине вернут с фронта часть бойцов. Кого коснется демобилизация?

      Россиянам назвали четыре наиболее выгодных варианта вложений в 2024 году

      В США допустили лишение Зеленского охраны из-за отказа от переговоров

      На Украине задумали сделать учебу на военной кафедре обязательной для всех

      Назван способ борьбы с выгоранием монитора

      Москвичей предупредили о перекрытии улиц в центре столицы

      США предупредили о риске нашествия «суперсвиней» из Канады

      В Киеве объявлена воздушная тревога

      На Украине допустили новый майдан

      Соцсети X предрекли многомиллионные убытки из-за слов Маска о евреях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости