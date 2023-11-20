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10:48, 20 ноября 2023Наука и техника

Перечислены самые важные видеоигры в истории

Doom, Quake, Half-Life стали самыми важными играми в истории по версии PC Gamer

Фото: Florian Olivo / Unsplash

Журналисты издания PC Gamer перечислили самые важные видеоигры в истории человечества. Список доступен на сайте портала.

Редакция медиа разделила рейтинг на три этапа, охватывающих десятилетие — с 1993 по 2023 год. В первую десятку вошли классические игры Doom, Quake, Fallout, Age of Empires 2, Deus Ex и прочие. Также авторы отметили выход Windows XP — популярной ОС среди геймеров, и запуск Steam — игрового сервиса.

В период с 2004 по 2013 год важнейшими играми назвали Half-Life 2, World of Warcraft, Minecraft, Plants vs Zombies, The Elder Scrolls V: Skyrim. Также журналисты напомнили о выпуске VR-гарнитуры Oculus и появлении раннего доступа в сервис Steam.

В последние 10 лет главными играми по версии PC Gamer стали «Ведьмак 3», PUBG, Disco Elysium, Valheim, Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077. Кроме того, авторы отметили важность появления видеокарты Nvidia GeForce RTX 2080, начало продаж консоли Steam Deck и выпуск аксессуаров для геймеров под брендом Valve. Вместе с тем журналисты напомнили о пандемии коронавируса, которая серьезно повлияла на рынок видеоигр.

В начале октября игровое издание EDGE составило список 100 величайших игр в истории. Лучшей игрой назвали The Legend of Zelda: Breath of the Wild, в топ-3 также попали Dark Souls и Super Mario 64.

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      Андрей Ставицкий
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