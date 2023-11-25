Египет получил положительные сигналы о продлении перемирия в Газе

Египет получил положительные сигналы о продлении перемирия в секторе Газе

Египет получил положительные сигналы от сторон конфликта о продлении перемирия в секторе Газа для освобождения большего числа заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на египетский телеканал Al Qahera News.

Отмечается, что власти Египта ведут переговоры о продлении перемирия на несколько дней. Это позволит освободить большее число заложников, удерживаемых в Газе, а также большее число палестинских заключенных из тюрем Израиля.

Также сообщается, что в переговорах о продлении перемирия на два дня участвуют Египет и Катар.

Утром 24 ноября вступило в силу четырехдневное гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС.

Через 15 минут после начала перемирия Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в его нарушении. Позже ХАМАС также заявило о том, что Израиль неоднократно нарушил условия перемирия.