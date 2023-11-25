Катар анонсировал обмен заложников ХАМАС и Израиля

МИД Катара: 39 палестинцев обменяют на 13 израильтян и 7 иностранцев 25 ноября

39 палестинцев будут освобождены вечером в субботу, 25 ноября, в обмен на 13 израильских граждан и 7 иностранцев. Обмен заложников между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС анонсировал официальный представитель МИД Катара. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее военное крыло исламистской группировки ХАМАС Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» отложило освобождение второй группы израильских заложников.

Уточняется, что освобождение второй группы пленных произойдет после того, как правительство Израиля выполнит условия соглашения о въезде грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа, а также начнет соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) не покинет сектор Газа, пока все заложники не будут возвращены домой.