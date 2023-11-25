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17:10, 25 ноября 2023Россия

На российско-литовской границе образовалась пробка из грузовиков

ФТС: на границе России и Литвы в Калининградской области образовалась пробка

Фото: Kacper Pempel / Reuters

На российско-литовской границе в Калининградской области образовалась пробка из нескольких десятков грузовиков. Об этом в Telegram сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Уточняется, что на выезд в Литву перед пунктом пропуска Чернышевское собралась очередь из 80 грузовых автомобилей.

В ФТС отметили, что оформленные калининградскими таможенниками 25 грузовиков стоят в нейтральной зоне. Причиной тому стала медленная работа литовских пограничников, которые за прошедшие сутки приняли всего 58 автомобилей.

Официальных разъяснений по поводу сложившейся ситуации с литовской стороны не поступало.

Ранее власти Финляндии приняли решение закрыть все пропускные пункты на сухопутной границе с Россией, кроме самого северного — Райя-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область).

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      Алевтина Запольская
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