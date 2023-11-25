Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:44, 25 ноября 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о тренировке перед «ударом» по западному союзнику

Экс-посол Украины Чалый: Украина должна подать в суд на Польшу из-за блокады

Киев должен подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков на границе. Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью телеканалу NTA.

По словам дипломата, сейчас Украина «тренируется», как дальше решать данные вопросы вместе с Польшей. Он отметил, что даже когда границу разблокируют, будут большие потери. «Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери», — высказался Чалый.

Он пояснил, что западные «друзья» Киева в первую очередь хотят отстоять свои интересы. Именно это, по словам экс-посла, может помешать вступлению Украины в Евросоюз.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве прозвучали взрывы

      Названы способы увеличить будущую пенсию

      На Украине рассказали о тренировке перед «ударом» по западному союзнику

      Кинолог назвал способы вовремя обнаружить глистов у собаки

      Российский боец рассказал о работе советских орудий

      Почти 70 тысяч россиян получили гражданство или вид на жительство других стран

      В Госдуме предложили разработать указ о мерах поддержки многодетных семей

      В Госдуме назвали срок возможного сокращения рабочей недели до четырех дней

      Чехия выступит за продление импорта российской нефти

      Стало известно о взрывах в центральной части Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости