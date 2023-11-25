На Украине рассказали о тренировке перед «ударом» по западному союзнику

Экс-посол Украины Чалый: Украина должна подать в суд на Польшу из-за блокады

Киев должен подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков на границе. Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью телеканалу NTA.

По словам дипломата, сейчас Украина «тренируется», как дальше решать данные вопросы вместе с Польшей. Он отметил, что даже когда границу разблокируют, будут большие потери. «Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери», — высказался Чалый.

Он пояснил, что западные «друзья» Киева в первую очередь хотят отстоять свои интересы. Именно это, по словам экс-посла, может помешать вступлению Украины в Евросоюз.