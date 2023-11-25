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02:34, 25 ноября 2023Бывший СССР

Обвиняемого в коррупции депутата Рады выпустили под залог

РБК-Украина: обвиняемого в коррупции депутата Рады Одарченко выпустили под залог

Фото: Reuters

Депутат Верховной рады Андрей Одарченко, обвиняемый в коррупции, отпущен из-под стражи под залог. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, за освобождение депутата из СИЗО заплатили в 15 миллионов гривен (более 416 тысяч долларов). Также отмечается, что 22 ноября Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Одарченко на два месяца с альтернативой в виде залога.

Помимо этого, обвиняемый был исключен из пропрезидентской партии «Слуга народа». Андрея Одарченко подозревают в попытке подкупить главу госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафу Найема. Депутат предложил госслужащему сумму в 0,39 биткоина, на момент сделки эквивалентную десяти тысячам долларов.

На заседании суда по избранию меры пресечения прокурор заявила, что в ходе разговора с Найемом Одарченко заявлял, что Украина будет вынуждена отказаться от территорий Крыма и Донбасса.

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      Екатерина Подвигина
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