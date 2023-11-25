Овечкин ударил соперника в лицо

Овечкин не смог провести силовой прием и ударил соперника в лицо в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталс» и «Эдмонтон Ойлерз» Александр Овечкин получил двухминутный штраф за удар соперника в лицо. Об этом сообщает «Газета.ru».

В конце первого периода Овечкин попытался применить силовой прием против защитника команды-соперника Венсана Деарне. Тот смог увернуться, в результате чего Овечкин врезался в заградительное стекло.

После звука сирены капитан «Вашингтон Кэпиталс» не хотел успокаиваться. Он повздорил с Деарне и ударил того клюшкой в лицо. Овечкин сразу извинился перед ним, а судьи выписали российскому хоккеисту штраф за игру высоко поднятой клюшкой.

Ранее Александр Овечкин рассказал, что вместе с канадским форвардом «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби спас Национальную хоккейную лигу. Он также призвал молодых хоккеистов доказывать, что они лучше предшественников.