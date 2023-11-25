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07:58, 25 ноября 2023Спорт

Российская фигуристка показала фото в бикини с глубоким декольте

Фото: @stasya_konstantinovaa

Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новые фотографии в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка позировала сначала в черном бикини с глубоким декольте. Затем 23-летняя фигуристка показала снимок в платье с открытым животом и высоким разрезом спереди.

Фото: @stasya_konstantinovaa

Константинова приостановила спортивную карьеру летом 2022 года. Спортсменка призналась, что отстранение российских фигуристов от международных соревнований стало для нее переломным моментом.

В конце июля 2022 года тренер спортсменки Виктория Буцаева заявила, что Константинова прервала карьеру. Наставница Константиновой добавила, что сама фигуристка переключилась на работу тренером.

Константинова завоевала бронзу на Универсиаде в 2019 году. Также она показывала четвертый результат в одиночном катании на чемпионате Европы.

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      Анастасия Борисова
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