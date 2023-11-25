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21:55, 25 ноября 2023Спорт

«Спартак» победил «Балтику» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Балтику» со счетом 2:0 в матче РПЛ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Спартак» победил «Балтику» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 2:0. Первым забил защитник Даниил Хлусевич на 32-й минуте. На 89-й минуте преимущество гостей увеличил нападающий Квинси Промес.

На первых минутах матч приостанавливался для расчистки снега на поле. Из-за обильных осадков не было видно разметку площадки. Также было задержано начало второго тайма.

Благодаря победе «Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Балтика» имеет в активе 12 очков и располагается на 14-й строке.

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      Дарья Коршунова
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