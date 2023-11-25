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22:28, 25 ноября 2023Мир

Стало известно о попытке Египта и Катара решить проблемы с заложниками

Al-Arabiya: Египет и Катар пытаются решить проблемы с передачей заложников
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israeli Prime Minister's Office / Reuters

Власти Египта и Катара ведут переговоры с Израилем и ХАМАС, чтобы прекратить задержку в передаче боевиками заложников согласно ранее достигнутым договоренностям. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник.

Уточняется, что эти страны были посредниками при достижении соглашения.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) не покинет сектор Газа, пока все заложники не будут возвращены домой.

23 ноября Йоав Галант предположил, что военная операция на территории анклава продлится еще минимум два месяца.

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      Юлия Мискевич
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