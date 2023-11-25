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10:11, 25 ноября 2023Россия

В Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали обстрелов

Гладков: в Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали обстрелов

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгородской области за прошедшие сутки впервые за полгода не зафиксировали обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По территории Белгородской области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела», — написал губернатор.

23 ноября один человек пострадал в регионе в результате результате атаки беспилотника ВСУ. Дрон-камикадзе атаковал приграничное село Козинка.

Мужчина получил минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, у него ранена осколком голень, а также присутствуют множественные порезы в области головы. В настоящее время он находится в хирургическом отделении.

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      Алевтина Запольская
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