В Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали обстрелов

Гладков: в Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали обстрелов

В Белгородской области за прошедшие сутки впервые за полгода не зафиксировали обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По территории Белгородской области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела», — написал губернатор.

23 ноября один человек пострадал в регионе в результате результате атаки беспилотника ВСУ. Дрон-камикадзе атаковал приграничное село Козинка.

Мужчина получил минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, у него ранена осколком голень, а также присутствуют множественные порезы в области головы. В настоящее время он находится в хирургическом отделении.