The Hill: страх Байдена перед Путиным усугубил отношения между странами

Боязнь президента США Джо Байдена ухудшения отношений с Россией, напротив, поспособствовала усилению напряжения между странами. Об этом пишет издание The Hill.

«Страх президента Байдена перед эскалацией противостояния с [главой России] Владимиром Путиным привел к той самой эскалации, которой он и его администрация тщетно надеялись избежать», — считают авторы материала Марк Тот и Джонатан Свит.

По их мнению, США ждет «день национальной расплаты» из-за неудачных решений главы государства. Журналисты также отметили, что сейчас Вашингтон вовлечен в несколько конфликтов, хотя стратегия нацбезопасности не рассчитана даже на три внештатные ситуации. Они допустили, что, помимо украинского и палестино-израильского конфликтов, американское руководство также может вмешаться в ситуацию вокруг Тайваня в случае ее эскалации.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков призвал Байдена поменять свое отношение к России. Он убежден, что первый шаг в сторону России следует сделать именно американскому лидеру, поскольку прекращение диалога произошло именно по инициативе США.