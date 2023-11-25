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01:21, 25 ноября 2023Интернет и СМИ

В США рассказали о последствиях страха Байдена перед Путиным

The Hill: страх Байдена перед Путиным усугубил отношения между странами
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Brian Snyder / Reuters

Боязнь президента США Джо Байдена ухудшения отношений с Россией, напротив, поспособствовала усилению напряжения между странами. Об этом пишет издание The Hill.

«Страх президента Байдена перед эскалацией противостояния с [главой России] Владимиром Путиным привел к той самой эскалации, которой он и его администрация тщетно надеялись избежать», — считают авторы материала Марк Тот и Джонатан Свит.

По их мнению, США ждет «день национальной расплаты» из-за неудачных решений главы государства. Журналисты также отметили, что сейчас Вашингтон вовлечен в несколько конфликтов, хотя стратегия нацбезопасности не рассчитана даже на три внештатные ситуации. Они допустили, что, помимо украинского и палестино-израильского конфликтов, американское руководство также может вмешаться в ситуацию вокруг Тайваня в случае ее эскалации.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков призвал Байдена поменять свое отношение к России. Он убежден, что первый шаг в сторону России следует сделать именно американскому лидеру, поскольку прекращение диалога произошло именно по инициативе США.

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      Марина Совина
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