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07:30, 26 ноября 2023Спорт

Валиева рассказала о цели в спорте

Фигуристка Валиева заявила, что хочет пробежать в спорте марафонскую дистанцию

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о цели в спорте. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Очень хочется пробежать в этом спорте марафонскую дистанцию, а не спринтерскую. Лучше шаг за шагом, чем все подряд и сразу или вообще ничего», — заявила 17-летняя фигуристка.

10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по допинг-делу Валиевой. Окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Валиева — чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы среди взрослых.

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