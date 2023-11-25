Фигуристка Валиева заявила, что хочет пробежать в спорте марафонскую дистанцию

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о цели в спорте. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Очень хочется пробежать в этом спорте марафонскую дистанцию, а не спринтерскую. Лучше шаг за шагом, чем все подряд и сразу или вообще ничего», — заявила 17-летняя фигуристка.

10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по допинг-делу Валиевой. Окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Валиева — чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы среди взрослых.