Захарова высказалась о манипуляциях на Западе после видео с Сунаком

Захарова назвала видео с неумеющим пользоваться молотком Сунаком манипуляцией

Видеозапись, на которой премьер-министр Великобритании Риши Сунак неправильно держит молоток, является доказательством манипуляции информацией на Западе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

По ее словам, в полной версии сюжета британского телеканала iTV говорится, что видео сделано в ходе посещения Сунаком ювелирной мастерской в графстве Йоркшир на севере Англии. При этом, уточнила Захарова, там четко видно и слышно, как специалист говорит британскому премьеру использовать боковую часть инструмента.

«Лейбористская партия же опубликовала в своем аккаунте лишь ту часть видео, где совет мастера не прозвучал,» — заметила она.