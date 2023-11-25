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18:40, 25 ноября 2023Мир

Захарова высказалась о манипуляциях на Западе после видео с Сунаком

Захарова назвала видео с неумеющим пользоваться молотком Сунаком манипуляцией

Фото: Hannah McKay / Reuters

Видеозапись, на которой премьер-министр Великобритании Риши Сунак неправильно держит молоток, является доказательством манипуляции информацией на Западе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

По ее словам, в полной версии сюжета британского телеканала iTV говорится, что видео сделано в ходе посещения Сунаком ювелирной мастерской в графстве Йоркшир на севере Англии. При этом, уточнила Захарова, там четко видно и слышно, как специалист говорит британскому премьеру использовать боковую часть инструмента.

«Лейбористская партия же опубликовала в своем аккаунте лишь ту часть видео, где совет мастера не прозвучал,» — заметила она.

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      Варвара Кошечкина
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