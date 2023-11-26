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08:34, 26 ноября 2023Наука и техника

Астроном допустил столкновение астероида со спутниками Земли

Астроном Железнов: астероид Апофис может сбить максимум один спутник

Фото: Wendel, JoAnna R. (HQ-NG000)[Inu / Keystone Press Agency / Global Look Press

Существует небольшая вероятность того, что астероид Апофис, который пролетит в 2029 году рядом с Землей, может сбить один из геостационарных спутников. Об этом сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

«Скорее всего, он пролетит мимо, никого не собьет. Космос — большой, а объекты — маленькие», — сказал он. Железнов также подчеркнул, что спутники движутся над экватором, у которого большой наклон орбиты.

По оценке астронома, если астероид все же «зацепит» орбиту спутников, то выведет из строя «максимум какой-нибудь один». Он отметил, что это не приведет к заметным последствиям на Земле.

Ожидается, что 13 апреля 2029 года потенциально опасный астероид Апофис пролетит на расстоянии 32 тысяч километров от Земли. Приблизительно на таком же таком же расстоянии летают геостационарные спутники.

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      Марина Совина
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