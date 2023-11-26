Брата главы города в Северной Осетии тяжело ранили на выходе из аптеки

РЕН ТВ: двое киллеров тяжело ранили на выходе из аптеки брата главы Алагира

Двое киллеров тяжело ранили на выходе из круглосуточной аптеки 34-летнего Алана Гагиева, брата главы города Алагира Германа Гагиева в Северной Осетии. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации телеканала, в тот момент, когда мужчина был на пороге, к зданию подъехал черный Mercedes. Двое неизвестных выстрелили в Гагиева несколько раз.

Тот получил тяжелые ранения в легкое, руку, ноги и бедро. Брата главы осетинского города доставили в реанимационное отделение.

В Алагире объявили план «Перехват», однако поймать злоумышленников по горячим следам оперативникам не удалось.

Тем не менее сотрудники правоохранительных органов выяснили, что одному из нападавших 30 лет. По какой причине в Гагиева стреляли, еще предстоит разобраться.

Ранее сообщалось, что на Урале 72-летний отец выстрелил в 46-летнего и 51-летнего сыновей из-за отсутствия у них работы и денег.