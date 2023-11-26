Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:00, 26 ноября 2023Мир

Глава Пентагона обсудил военную помощь с министром обороны Украины

Глава Пентагона Остин провел переговоры с украинским министром обороны Умеровым
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Ints Kalinins / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с украинским министром обороны Рустемом Умеровым вопросы, связанные с оказанием Западом военной помощи Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Остин с Умеровым обсудили положение дел на поле боя, а также «приоритеты в оказании военной помощи» Украине со стороны Запада.

Ранее Пентагон отказался уточнить, на какое время хватит средств, оставшихся для поддержки Украины, пока Конгресс США принимает новый пакет помощи. До этого в США приняли план финансирования правительства без помощи Украине и Израилю.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отметили изобретательность бегущих из страны уклонистов

      На Украине расширят полномочия военкомов

      На Западе заявили об опасениях за Украину

      В США оценили способность Украины выдерживать конфликт

      Израиль отпустил вторую группу палестинских заключенных

      Глава Пентагона обсудил военную помощь с министром обороны Украины

      Запущенный Россией военный спутник выведен на орбиту

      В Польше раскритиковали лозунги украинцев на границе

      Президент Латвии опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве

      Мэр украинского города обратился с требованием к Польше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости