Глава Пентагона обсудил военную помощь с министром обороны Украины

Глава Пентагона Остин провел переговоры с украинским министром обороны Умеровым

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с украинским министром обороны Рустемом Умеровым вопросы, связанные с оказанием Западом военной помощи Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Остин с Умеровым обсудили положение дел на поле боя, а также «приоритеты в оказании военной помощи» Украине со стороны Запада.

Ранее Пентагон отказался уточнить, на какое время хватит средств, оставшихся для поддержки Украины, пока Конгресс США принимает новый пакет помощи. До этого в США приняли план финансирования правительства без помощи Украине и Израилю.