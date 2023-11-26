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НХЛ - регулярный чемпионат
00:17, 26 ноября 2023Спорт

Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» одержать победу в матче НХЛ

Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Бостон» в матче НХЛ

Фото: Danny Wild-USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Бостон Брюинс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. Обыграть соперников «Рейнджерс» помогли гол и результативная передача российского форварда Артемия Панарина. Всего в текущем сезоне 32-летний нападающий провел 19 матчей, в которых забросил 11 шайб и сделал 17 передач.

Благодаря победе «Рейнджерс» набрали 31 очко и стали лидерами в таблице Восточной конференции. «Бостон» с таким же количеством очков сместился с первого на второе место, уступая по дополнительным показателям.

В следующем матче 28 ноября «Рейнджерс» дома сыграют против «Баффало Сейбрс». В тот же день «Бостон» на выезде встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

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      Дарья Коршунова
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