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20:26, 26 ноября 2023Мир

ХАМАС освободило первого гражданина США в рамках сделки с Израилем по заложникам

Байден: ХАМАС освободило первого гражданина США в рамках сделки с Израилем

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Палестинское движение ХАМАС освободило первого гражданина США в рамках сделки с Израилем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Джо Байдена.

По его словам, первой освобожденной заложницей стала четырехлетняя девочка по имени Эбигейл Эдан. В настоящий момент «она находится в безопасности в Израиле». «Мы продолжим оказывать давление и ожидаем, что будут освобождены другие американские граждане», — заявил Байден, выступая перед журналистами с речью.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова раскрыла подробности освобождения палестинским исламистским радикальным движением ХАМАС израильского заложника с паспортом России. Захарова отметила, что предпринятые российской стороной усилия дали результаты и пленник оказался передан представителям Международного комитета Красного Креста.

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      Сергей Равин
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